Екатеринбуржец упал на стеклянный козырек, пытаясь спуститься из окна на шестом этаже

Один из жильцов дома рассказал, что погибший получил здесь квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам. Звали его Александр, он злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, а также приводил домой асоциальных личностей. В тот вечер Александра в квартире заперли его же друзья. Он, будучи пьяным, решил спуститься по тряпкам, которые связаны между собой, но сорвался и упал на козырек.