Екатеринбуржец упал на стеклянный козырек, пытаясь спуститься из окна на шестом этаже
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге житель многоэтажного дома на улице Речкалова, 1 погиб, упав на стеклянный козырек из окна на шестом этаже. Очевидцы утверждают, что он хотел спуститься вниз по связанным тряпкам, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из жильцов дома рассказал, что погибший получил здесь квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам. Звали его Александр, он злоупотреблял алкоголем и нигде не работал, а также приводил домой асоциальных личностей. В тот вечер Александра в квартире заперли его же друзья. Он, будучи пьяным, решил спуститься по тряпкам, которые связаны между собой, но сорвался и упал на козырек.
При падении мужчина получил смертельные травмы.
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