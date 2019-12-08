На уральской горе Ежовая пожар уничтожил весь спортинвентарь юных горнолыжников
В ночь с 3 на 4 декабря в Свердловской области на горе Ежовая в здании, где хранился инвентарь юных горнолыжников из школы олимпийского резерва Кировграда, произошел пожар. Огонь уничтожил все вещи детей — лыжи, палки, шлемы, сообщает Е1.
Средняя стоимость комплекта для занятия горными лыжами — 30 тысяч рублей. Общий ущерб от пожара составил более миллиона рублей. По словам родителей юных спортсменов, администрация не предпринимает никаких действий:
Школа олимпийского резерва на грани закрытия, дети не могут участвовать в соревнованиях. Много тех, кто занимал призовые места в России и области. Начинается конфликт собственников: трасса, которая находится на горе, опечатана. Там ничего не происходит. И тут здание сгорает.
Одна из предварительных причин пожара — неисправность проводки, здание построено 40 лет назад.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь возгорания составила 330 квадратных метров сгорел пристрой, повреждена кровля склада для хранения спортивного инвентаря.
Директор школы олимпийского резерва в беседе с журналистами заявил, что никакого пожара у них не было.