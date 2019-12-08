В Среднеуральске пьяный подросток на «Волге» въехал в девять автомобилей

Инцидент произошел у дома №10 на улице Бахтеева. По информации отделения пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, молодой человек живет в поселке Кедровое, а в Среднеуральск приехал к приятелям. Компания распивала спиртные напитки.

После чего он поехал кататься на «Волге» в присутствии своего совершеннолетнего знакомого. У подростка установлено состояние опьянения 0,505 мг/л,сообщили в отделении пропаганды.

Парень своей вины не отрицает, однако в свое оправдание сказал, что не знал о том, что задние колеса «Волги» нешипованные.

На место аварии из Кедрового приехала мать подростка. По ее словам, она не знала, где находится ее сын.