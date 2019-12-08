В Среднеуральске пьяный подросток на «Волге» въехал в девять автомобилей
6 декабря в Среднеуральске 16-летний подросток, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль автомобиля «Волга» и, двигаясь задним ходом, повредил девять машин, сообщает Е1.
Инцидент произошел у дома №10 на улице Бахтеева. По информации отделения пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, молодой человек живет в поселке Кедровое, а в Среднеуральск приехал к приятелям. Компания распивала спиртные напитки.
После чего он поехал кататься на «Волге» в присутствии своего совершеннолетнего знакомого. У подростка установлено состояние опьянения 0,505 мг/л,сообщили в отделении пропаганды.
Парень своей вины не отрицает, однако в свое оправдание сказал, что не знал о том, что задние колеса «Волги» нешипованные.
На место аварии из Кедрового приехала мать подростка. По ее словам, она не знала, где находится ее сын.
Виновнику ДТП грозит арест на срок от 10 до 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа. В отношении мамы подростка решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).