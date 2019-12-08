В Тамбове погиб замглавы региона Глеб Чулков, обвиняемый в попытке мошенничества
Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: Администрация Тамбовской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Тамбовской области погиб 46-летний вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под следствием по обвинению в покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Елены Кярсны.
По предварительным данным, тело чиновника, который находился под домашним арестом, обнаружили утром 8 декабря. Экстренные службы вызвала его мать.
В Следственном комитете отказались раскрывать подробности смерти Чулкова, отметив, что сейчас по данному факту ведется проверка.
Заместитель губернатора Тамбовской области был задержан в середине октября. Ему вменяли попытку мошенничества с целью похитить имущество комплекса «Рассказовский рынок».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей