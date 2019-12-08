В Тамбове погиб замглавы региона Глеб Чулков, обвиняемый в попытке мошенничества

По предварительным данным, тело чиновника, который находился под домашним арестом, обнаружили утром 8 декабря. Экстренные службы вызвала его мать.

В Следственном комитете отказались раскрывать подробности смерти Чулкова, отметив, что сейчас по данному факту ведется проверка.