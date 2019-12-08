В Удмуртии 13-летний мальчик с ДЦП умер после недели рядом с трупом матери

По словам источника издания в администрации города, мать воспитывала мальчика в одиночку. Она умерла от хронического заболевания. Кроме ДЦП ребенок болел также эпилепсией, поэтому не умел разговаривать. Он пытался позвать на помощь, но соседи не обратили внимание на неразборчивые звуки ребенка, так как такое поведение считали нормой.

В инвалидном кресле он добрался до кухни и открыл кран, чтобы попить, но упал с коляски. В итоге вода затопила все помещение, однако из-за того, что квартира находится на первом этаже, этого никто не заметил.

С ребёнком на дому занимались педагоги. Когда им первый раз не открыли дверь и не взяли трубку телефона, они подумали, что Смирновы уехали, не предупредив об отъезде. Когда спустя неделю никто не открыл, они вызвали полицию,рассказал собеседник издания.