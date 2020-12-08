Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

Сегодня, 18:34ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
На 61-м километре автодороги село Николо-Павловское — Алапаевск на ходу загорелся лесовоз «МАН ТГС-26400», нагруженный древесиной.

Сообщение о возгорании поступило 7 декабря в 23.35, сообщает Отдел надзорной деятельности.

В Верхней Туре автомобиль загрузился древесиной. Во время движения по трассе, в районе Алапаевска водитель услышал хлопок. Он остановился и увидел, что в районе заднего левого колеса полуприцепа огонь. Мужчина сразу же вызвал пожарных.

Лесовоз
Photo:Отдел надзорной деятельности

Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате были повреждены салон, кузов и полуприцеп. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке во время движения загорелся «Хендай Туссан».

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