Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

На 61-м километре автодороги село Николо-Павловское — Алапаевск на ходу загорелся лесовоз «МАН ТГС-26400», нагруженный древесиной.

Сообщение о возгорании поступило 7 декабря в 23.35, сообщает Отдел надзорной деятельности. В Верхней Туре автомобиль загрузился древесиной. Во время движения по трассе, в районе Алапаевска водитель услышал хлопок. Он остановился и увидел, что в районе заднего левого колеса полуприцепа огонь. Мужчина сразу же вызвал пожарных. Лесовоз Photo: Отдел надзорной деятельности Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате были повреждены салон, кузов и полуприцеп. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке во время движения загорелся «Хендай Туссан». «Вся дорога в дыму»: в Нижнем Тагиле на Вагонке на ходу загорелась иномарка

