Под Нижним Тагилом на ходу загорелся груженый древесиной лесовоз

В Верхней Туре автомобиль загрузился древесиной. Во время движения по трассе, в районе Алапаевска водитель услышал хлопок. Он остановился и увидел, что в районе заднего левого колеса полуприцепа огонь. Мужчина сразу же вызвал пожарных.