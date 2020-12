В Екатеринбурге от коронавируса скончался ветеран Минсельхоза

В Екатеринбурге от COVID-19 скончался экс-начальник пищевой и перерабатывающей промышленности Олег Самородов.

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что после выхода на пенсию ветеран отрасли вел здоровый образ жизни. Занимался плаванием и посещал тренажерный зал, пишут ЕАН. В своей должности мужчина проработал 15 лет. Отмечается, что Самородов лично занимался организацией всех ныне действующих союзов и объединений аграриев. Его жизнь была прервана коронавирусной инфекцией. Напомним, 7 декабря в Екатеринбурге скончалась 52-летняя врач частной клиники. Несколько недель она провела в больнице с диагнозом COVID-19, но спасти её не удалось. В Екатеринбурге от коронавируса скончалась врач частной клиники

