В Екатеринбурге от коронавируса скончался ветеран Минсельхоза

В Екатеринбурге от коронавируса скончался ветеран Минсельхоза

Сегодня, 14:34ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге от COVID-19 скончался экс-начальник пищевой и перерабатывающей промышленности Олег Самородов.

В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что после выхода на пенсию ветеран отрасли вел здоровый образ жизни. Занимался плаванием и посещал тренажерный зал, пишут ЕАН.

В своей должности мужчина проработал 15 лет. Отмечается, что Самородов лично занимался организацией всех ныне действующих союзов и объединений аграриев. Его жизнь была прервана коронавирусной инфекцией.

Напомним, 7 декабря в Екатеринбурге скончалась 52-летняя врач частной клиники. Несколько недель она провела в больнице с диагнозом COVID-19, но спасти её не удалось.

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