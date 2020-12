В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте, район Гальянка, попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в потоке машин, когда светлая иномарка, желая совершить поворот, врезалась в ехавшую по встречной полосе машину. Транспортные средства откинуло в сторону, и они перегородили дорогу третьему автомобилю, тем самым парализовав движение. Видеоматериал находится на сайте stagila.ru. Video: stagila.ru Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле появилось видео ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которое произошло на Вые. Происшествие случилось 7 декабря в 19.37 на перекрестке улиц Черных и Фрунзе. В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые

