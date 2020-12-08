В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

Вчера, 22:17ПроисшествияPhoto: stagila.ru
В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте, район Гальянка, попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в потоке машин, когда светлая иномарка, желая совершить поворот, врезалась в ехавшую по встречной полосе машину. Транспортные средства откинуло в сторону, и они перегородили дорогу третьему автомобилю, тем самым парализовав движение. Видеоматериал находится на сайте stagila.ru.

Video:stagila.ru

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле появилось видео ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которое произошло на Вые. Происшествие случилось 7 декабря в 19.37 на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпвидеоуральский проспектНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы