Водитель «Шевроле», который оказался одним из участников ДТП у «Медведь камня», произошедшего 5 декабря, скончался в больнице.

Об этом сообщила подписчица в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». Напомним, авария произошла на 160 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. 33-летняя женщина управляла «Хендай Матрикс». Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась в «Шевроле». В результате оба водителя были зажаты в автомобилях. Спасатели помогли им выбраться. Оба участника были госпитализированы. В ДТП с двумя иномарками у «Медведь камня» под Нижним Тагилом пострадали два человека

