В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые

В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые

Сегодня, 13:15ПроисшествияPhoto: скриншот видео "Сети Тагила"
В Нижнем Тагиле появилось видео ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, которое произошло на Вые.

Происшествие случилось в 19.37 7 декабря на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.

На записи видно, что карета скорой помощи с включенными мигалками двигалась через перекресток по улице Черных. В это время водитель легковой машины, ехавший по улице Фрунзе, попутался проскочить светофор на мигающий зеленый сигнал.

На большой скорости он врезался в скорую помощь, в результате ДТП у автомобиля медработников было замято правое крыло.

Video:YouTube канал "Сети Тагила"

Оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД TagilCiry.ru получить не удалось.

Напомним, в Нижнем Тагиле скончался водитель «Шевроле» после ДТП у «Медведь камня». Столкнуличсь две иномарки, оба участника были доставлены в больницы.

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