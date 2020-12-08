В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые

Происшествие случилось в 19.37 7 декабря на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.
На записи видно, что карета скорой помощи с включенными мигалками двигалась через перекресток по улице Черных. В это время водитель легковой машины, ехавший по улице Фрунзе, попутался проскочить светофор на мигающий зеленый сигнал.
На большой скорости он врезался в скорую помощь, в результате ДТП у автомобиля медработников было замято правое крыло.
Оперативный комментарий в отделе пропаганды ГИБДД TagilCiry.ru получить не удалось.
Напомним, в Нижнем Тагиле скончался водитель «Шевроле» после ДТП у «Медведь камня». Столкнуличсь две иномарки, оба участника были доставлены в больницы.