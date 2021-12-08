6-месячный ребенок пострадал после заноса иномарки на трассе под Алапаевском

Авария произошла вечером 7 декабря. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель управлял «Мицубиси ASX». В какой-то момент он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением и не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Фольксваген Поло», сообщили TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области.
В результате 42-летний водитель «Фольксваген» получил перелом бедра, а его пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Также в авто в этот момент находился 6-месячный ребенок. Осмотр медиков показал, что он не получил серьезных травм, а потому по результатам осмотра был отпущен домой.
В ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя были трезвы.
Водитель автомобиля «Мицубиси ASX» пояснила, что ее ослепил свет фар встречного автомобиля и машину начало заносить. Она потеряла управление и выехала на полосу встречного движения.