6-месячный ребенок пострадал после заноса иномарки на трассе под Алапаевском

6-месячный ребенок пострадал после заноса иномарки на трассе под Алапаевском
6-месячный ребенок пострадал после заноса иномарки на трассе под Алапаевском
Сегодня, 09:53ПроисшествияФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
Четыре человека, в том числе 6-месячный ребенок пострадали в ДТП на 74 километре автодороги Верхняя​ Салда-Алапаевск. «Мицубиси​ ASX» занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Фольксваген Поло».

Авария произошла вечером 7 декабря. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель управлял «Мицубиси​ ASX». В какой-то момент он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением и не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Фольксваген Поло», сообщили TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области.

В результате 42-летний водитель «Фольксваген» получил перелом бедра, а его пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Также в авто в этот момент находился 6-месячный ребенок. Осмотр медиков показал, что он не получил серьезных травм, а потому по результатам осмотра был отпущен домой.

Фото:пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя были трезвы.

Водитель автомобиля «Мицубиси​ ASX» пояснила, что ее ослепил свет фар встречного автомобиля и машину начало заносить. Она потеряла управление и выехала на полосу встречного движения.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя СалдаАлапаевск
Материалы по теме:
дтпВерхняя СалдаНижняя СалдаАлапаевск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы