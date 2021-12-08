6-месячный ребенок пострадал после заноса иномарки на трассе под Алапаевском

Четыре человека, в том числе 6-месячный ребенок пострадали в ДТП на 74 километре автодороги Верхняя​ Салда-Алапаевск. «Мицубиси​ ASX» занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Фольксваген Поло».

Авария произошла вечером 7 декабря. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель управлял «Мицубиси​ ASX». В какой-то момент он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением и не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Фольксваген Поло», сообщили TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области. В результате 42-летний водитель «Фольксваген» получил перелом бедра, а его пассажирка — закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Также в авто в этот момент находился 6-месячный ребенок. Осмотр медиков показал, что он не получил серьезных травм, а потому по результатам осмотра был отпущен домой. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области В ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что оба водителя были трезвы. Водитель автомобиля «Мицубиси​ ASX» пояснила, что ее ослепил свет фар встречного автомобиля и машину начало заносить. Она потеряла управление и выехала на полосу встречного движения.

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