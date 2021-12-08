Двое мужчин с наркотиками попались полицейским в Екатеринбурге

Стражи порядка заметили двух граждан, один из которых выбросил на землю пакетик, заполненный неизвестным веществом. В присутствии понятых полицейские направили сверток в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза показала, что это был мефедрон массой 1,4 грамма, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Мужчина 32 и 34 лет рассказали, что приобрели наркотик для себя. Ранее старший гражданин уже имел судимость за незаконный оборот. На данный момент возбуждено уголовное дело.
Напомним, в начале декабря по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 34-летний житель Кушвы.