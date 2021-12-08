Двое мужчин с наркотиками попались полицейским в Екатеринбурге

Двое молодых людей попались на том, как сбрасывали наркотик в Екатеринбурге. Их задержали сотрудники ППС, которые 28 ноября патрулировали улицу Данилы Зверева.

Стражи порядка заметили двух граждан, один из которых выбросил на землю пакетик, заполненный неизвестным веществом. В присутствии понятых полицейские направили сверток в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза показала, что это был мефедрон массой 1,4 грамма, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина 32 и 34 лет рассказали, что приобрели наркотик для себя. Ранее старший гражданин уже имел судимость за незаконный оборот. На данный момент возбуждено уголовное дело. Напомним, в начале декабря по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 34-летний житель Кушвы. Полицейские изъяли полкило синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле

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