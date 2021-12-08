Пьяный водитель съехал в кювет, оставил погибшую жену и сбежал на трассе на Урале

Иномарку Nissan в кювете увидели местные жители. Они вызвали на место сотрудников ГИБДД, пишет Znak.
Прибывшие инспекторы нашли в салоне погибшую 38-летнюю женщину. Позднее был найден и ее 43-летний супруг. У него не было права на управление транспортом, он был пьян. Во время освидетельствования тестер показал 1,375 мл алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Это говорит о сильнейшем опьянении.
Водитель рассказал, что отправился с женой в магазин, расположенный в соседней деревне, но не справился с управлением и выехал в кювет. Он испугался и сбежал. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.