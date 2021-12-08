Пьяный водитель съехал в кювет, оставил погибшую жену и сбежал на трассе на Урале

Пьяный водитель съехал в кювет, оставил погибшую жену и сбежал на трассе на Урале
Пьяный водитель съехал в кювет, оставил погибшую жену и сбежал на трассе на Урале
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Нетрезвый водитель устроил ДТП, вылетев в автомобиле в кювет. Он сбежал и оставил мертвую жену в автомобиле. Авария случилась 7 декабря в районе 68-го километра автодороги Верхотурье — Дерябино.

Иномарку Nissan в кювете увидели местные жители. Они вызвали на место сотрудников ГИБДД, пишет Znak.

Прибывшие инспекторы нашли в салоне погибшую 38-летнюю женщину. Позднее был найден и ее 43-летний супруг. У него не было права на управление транспортом, он был пьян. Во время освидетельствования тестер показал 1,375 мл алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Это говорит о сильнейшем опьянении.

Водитель рассказал, что отправился с женой в магазин, расположенный в соседней деревне, но не справился с управлением и выехал в кювет. Он испугался и сбежал. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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