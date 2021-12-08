Самолеты из Перми экстренно приземляются в Кольцово в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в экстренном порядке принимает самолеты, которые направлялись в пермский международный аэропорт Большое Савино. На данный момент он временно закрыт из-за плохой погоды.

Уральский аэропорт принимает рейсы из Москвы, Кыргызстана и Египта, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу Кольцово. С пассажирами поддерживают связь представители авиаперевозчиков. В аэропорту Перми сообщили, что, вероятно, число задержанных рейсов увеличится. Это связано с тем, что осадки по-прежнему сохраняются, сообщает 59.ру. Теперь спецтехника чистит аэродром от снега. По словам пассажиров, ожидающих вылета из уральской столицы, им запретили своим ходом добираться до Перми. Теперь граждане ожидают разрешения на вылет. Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, который летел из Екатеринбурга в ХМАО, экстренно вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды. Экстренно вернуться в Екатеринбург из-за плохой погоды пришлось самолету до ХМАО

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter