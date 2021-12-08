Самолеты из Перми экстренно приземляются в Кольцово в Екатеринбурге

Самолеты из Перми экстренно приземляются в Кольцово в Екатеринбурге
Самолеты из Перми экстренно приземляются в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 22:38ПроисшествияФото: 1MI
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в экстренном порядке принимает самолеты, которые направлялись в пермский международный аэропорт Большое Савино. На данный момент он временно закрыт из-за плохой погоды.

Уральский аэропорт принимает рейсы из Москвы, Кыргызстана и Египта, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу Кольцово. С пассажирами поддерживают связь представители авиаперевозчиков.

В аэропорту Перми сообщили, что, вероятно, число задержанных рейсов увеличится. Это связано с тем, что осадки по-прежнему сохраняются, сообщает 59.ру. Теперь спецтехника чистит аэродром от снега. По словам пассажиров, ожидающих вылета из уральской столицы, им запретили своим ходом добираться до Перми. Теперь граждане ожидают разрешения на вылет.

Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, который летел из Екатеринбурга в ХМАО, экстренно вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Екатеринбург - ПермьАэропорт «Кольцово»ПермьсамолетыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы