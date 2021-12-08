Семья заступилась за бросившего погибшую жену после ДТП жителя Малахова

Семья заступилась за бросившего погибшую жену после ДТП жителя Малахова
Семья заступилась за бросившего погибшую жену после ДТП жителя Малахова
Сегодня, 15:21ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Брат Виталия Мызникова, бросившего свою жену после пьяного ДТП на трассе Верхнотурье-Дерябино, высказался в защиту родственника.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, произошедшего 7 декабря на трассе Верхнотурье — Дерябино. Виталий, будучи пьяным, с женой Татьяной отправился в магазин, не справился с управлением машиной и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. Жена погибла сразу же, а мужчина покинул место происшествия.

В ГИБДД отметили, что алкотестер показал содержание алкоголя в крови Виталия, почти в десять раз превышающее норму. Сейчас мужчина задержан на двое суток, чтобы, протрезвев, он смог дать четкие показания.

Родственники виновника ДТП признались, что пьяные заезды между деревнями для Виталия — не редкость, сообщает «КП-Екатеринбург». Старший брат лихача Александр рассказал, что в субботу у Виталия с женой были поминки, ведь ровно 6 месяцев назад утонул их единственный сын. В защиту брата Александр отметил, что тот не скрывался от полиции, просто был босым за рулем, и скорая помощь отвезла Виталия домой, чтобы он не обморозил ноги.

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