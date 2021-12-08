Семья заступилась за бросившего погибшую жену после ДТП жителя Малахова

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, произошедшего 7 декабря на трассе Верхнотурье — Дерябино. Виталий, будучи пьяным, с женой Татьяной отправился в магазин, не справился с управлением машиной и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. Жена погибла сразу же, а мужчина покинул место происшествия.
В ГИБДД отметили, что алкотестер показал содержание алкоголя в крови Виталия, почти в десять раз превышающее норму. Сейчас мужчина задержан на двое суток, чтобы, протрезвев, он смог дать четкие показания.
Родственники виновника ДТП признались, что пьяные заезды между деревнями для Виталия — не редкость, сообщает «КП-Екатеринбург». Старший брат лихача Александр рассказал, что в субботу у Виталия с женой были поминки, ведь ровно 6 месяцев назад утонул их единственный сын. В защиту брата Александр отметил, что тот не скрывался от полиции, просто был босым за рулем, и скорая помощь отвезла Виталия домой, чтобы он не обморозил ноги.