Семья заступилась за бросившего погибшую жену после ДТП жителя Малахова

Родственники виновника ДТП признались, что пьяные заезды между деревнями для Виталия — не редкость, сообщает «КП-Екатеринбург». Старший брат лихача Александр рассказал, что в субботу у Виталия с женой были поминки, ведь ровно 6 месяцев назад утонул их единственный сын. В защиту брата Александр отметил, что тот не скрывался от полиции, просто был босым за рулем, и скорая помощь отвезла Виталия домой, чтобы он не обморозил ноги.