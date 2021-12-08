Скорая не приехала на вызов к ребенку с высокой температурой в поселке Гари

Многодетная мать из поселка Гари пожаловалась, что к ее ребенку не приехала на вызов скорая. По словам женщины, медики дали ей рекомендации по лечению и посоветовали добраться до них своим ходом. Минздрав после проверки выяснил, что вызов даже не был зафиксирован, поэтому «неотложка» так и не доехала до больного.

О неприятном случае со своим сыном сообщила многодетная мать Ирина Чернова. Женщина поделилась, что в поселке Гари несколько машин неотложки, однако ни одна из них на вызов не приехала. Ситуация произошла 6 ноября. Младшему сыну свердловчанки стало плохо — у мальчика поднялась температура около 40 градусов. Позвонив в скорую помощь, Ирина услышала в ответ, что машина уже ушла в город, поэтому к ребенку приехать некому. Я позвонила в скорую помощь города Серова, мне там сказали: на вашей станции скорой помощи нет машины, так как она ушла на город. И, в конечном итоге, скорая помощь так к нам и не приехала, хотя у нас в посёлке не одна машина скорой помощи, заявила женщина. Свердловчанка позднее снова обратилась в скорую, где ей порекомендовали привезти ребенка к фельдшеру своим ходом на такси. Почему я должна вызывать такси и везти ребёнка, когда он плохо чувствует себя и встать не может… зачем нам вообще тогда скорая??? Давайте все начнём возить детей на такси на скорую… возмутилась многодетная мать. Местные жители предложили женщине написать жалобу в Минздрав Свердловской области, так как ситуация в Серове, по их мнению, намного хуже, чем в Гарях. Пишите все в министерство. Пусть они исправляют ситуацию, не издеваются над людьми — как пациентами, так и медиками. Все страдают. Не знаю точно, как у вас в Гарях (такое не часто случается), а в Серове это что-то невероятное! написала в ответ многодетной матери жительница Серова Людмила. В Минздраве Свердловской области редакции TagilCity.ru факт инцидента подтвердил первый замминистра Сергей Турков. В поселке Гари в момент обращения Ирины Черновой действительно работала только одна выездная бригада медиков, при этом всего на станции скорой помощи в наличии есть три автомобиля. В то время, когда многодетной матери понадобилась помощь медиков, единственная карета неотложки перевозила больного в Серов. По словам Сергея Туркова, в данной ситуации работник станции скорой помощи поселка Гари допустила ряд грубых ошибок, за что была наказана. Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам расценила вызов как неотложный и рекомендовала обратиться самостоятельно к фельдшеру, при этом не осуществила фиксацию с программе «АДИС» и не осуществила передачу вызова персоналу свободных выездных бригад, рассказал TagilCity.ru Сергей Турков. Женщина нарушила порядок фиксации и оформления вызовов, за что получила выговор. Помимо этого, после того, как многодетная мать пожаловалась на бездействие медиков, врачебной комиссией на станции в Гарях было принято решение провести с фельдшерами по приему вызовов учебу.

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