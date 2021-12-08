Собутыльники расчленили электролобзиком убитого в ссоре товарища в Камышлове

Туловище, рука и ноги направлены на экспертизу. Личность погибшего установлена, им оказался мужчина 1991 года рождения. Оперативники задержали троих подозреваемых 1996 и 1988 года рождения. Они сознались в убийстве, пишет Telegram-канал «Уралнаш».