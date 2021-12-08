Собутыльники расчленили электролобзиком убитого в ссоре товарища в Камышлове

Собутыльники расчленили электролобзиком убитого в ссоре товарища в Камышлове
Собутыльники расчленили электролобзиком убитого в ссоре товарища в Камышлове
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: 1MI
Расчлененные части тела, которые неизвестные пытались сжечь, найдены на территории завода «Уральская диамитовая компания» в Камышлове.

Туловище, рука и ноги направлены на экспертизу. Личность погибшего установлена, им оказался мужчина 1991 года рождения. Оперативники задержали троих подозреваемых 1996 и 1988 года рождения. Они сознались в убийстве, пишет Telegram-канал «Уралнаш».

Задержанные рассказали, что 7 декабря во время распития спиртных напитков между товарищами произошел конфликт. Сначала пострадавшему наносили удары ножом, а потом расчленили при помощи электролобзика.

Голову убитого подозреваемые поместили в морозилку, а тело подожгли в канаве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Дозвониться до начальника МУ МВД Камышловского района TagilCity.ru не удалось. В дежурной части на звонок журналиста ответили, но от общения отказались и положили трубку.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
происшествиеКамышловубийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы