Улицы затопило кипятком на ВИЗе в Екатеринбурге

Улицы затопило кипятком на ВИЗе в Екатеринбурге
Улицы затопило кипятком на ВИЗе в Екатеринбурге
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: E1
Коммунальная авария произошла на ВИЗе в Екатеринбурге ночью 8 декабря 2021 года.

О том, что по улицам растекается вода сообщили жители сразу нескольких улиц — Татищева, Мельникова и Венгерских Коммунаров.

Один из очевидцев сообщил, что вероятно, где-то прорвало трубу и на утро на дороге будет каток, пишет Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
потопкоммунальная аварияЕкатеринбург
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