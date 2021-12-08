Установивший рекорд Гиннесса подполковник МВД Николай Лапин умер в Екатеринбурге

Прощание с Лапиным запланировано на 10 декабря с 12.00 до 13.00 в Доме прощаний «Вознесение», сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы областного глава Валерия Горелых.
По его словам, 25 июля 1987 года Николай Лапин установил мировое достижение по спортивной пулевой стрельбе, которое до сих пор не побито. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса «500 новых советских рекордов».
Также Лапин является трижды рекордсменом мира и одного мирового достижения в стрельбе из малокалиберной винтовки.
Напомним, 29 ноября ушел из жизни начальник полиции Краснотурьинска Валерий Стребков. Причина смерти не уточнялась.