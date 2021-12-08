Установивший рекорд Гиннесса подполковник МВД Николай Лапин умер в Екатеринбурге

Установивший рекорд Гиннесса подполковник МВД Николай Лапин умер в Екатеринбурге
Установивший рекорд Гиннесса подполковник МВД Николай Лапин умер в Екатеринбурге
Сегодня, 21:11ПроисшествияФото: 1MI
Подполковник МВД в отставке Николай Лапин, который является рекордсменом по спортивной пулевой стрельбе, 6 декабря скончался в уральской столице.

Прощание с Лапиным запланировано на 10 декабря с 12.00 до 13.00 в Доме прощаний «Вознесение», сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы областного глава Валерия Горелых.

По его словам, 25 июля 1987 года Николай Лапин установил мировое достижение по спортивной пулевой стрельбе, которое до сих пор не побито. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса «500 новых советских рекордов».

Также Лапин является трижды рекордсменом мира и одного мирового достижения в стрельбе из малокалиберной винтовки.

Напомним, 29 ноября ушел из жизни начальник полиции Краснотурьинска Валерий Стребков. Причина смерти не уточнялась.

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Екатеринбург
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