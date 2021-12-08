В поселке Белоярский без вести пропал 49-летний мужчина

Последний раз мужчину видели шестого декабря, после чего никакой информации о его местонахождении неизвестно. На связь он также не выходит.
Рост Юрия - в районе 185 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Одет он был в черную куртку, черную шапку, темные кроссовки и спортивные штаны с белыми лампасами. Из особых примет можно отметить отсутствие передних зубов, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Всех, кто может что-то сообщить о судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить по телефонам +7 (34377) 7-13-02 или +79000440220.