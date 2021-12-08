Жильцы дома в Екатеринбурге просят у полиции защиты от буйного соседа с топором

Жильцы дома № 18 на улице Металлургов в Екатеринбурге уже не один месяц воюют с буйным соседом.

Как рассказывают жильцы, Михаил Малюгин не дает им жизни и пугает детей и взрослых. Мужчина регулярно шумит по ночам, включает музыку на полную громкость, стучит по батареям. В одном из конфликтов с жильцами он пнул девушку в живот, после чего его забрала полиция, но отпустила час спустя. Затем у буйного мужчины возникли проблемы с соседями снизу, которым он объявил «войну» в записке, брошенной в почтовый ящик, после чего Михаил неделю стучал со всей силы ногами по полу в промежутке с двух до пяти часов ночи. Самое серьезное происшествие в доме случилось в мае этого года, когда Малюгину не понравился электрик, пришедший чинить автомат на лестничной клетке, и он взялся за топор. Соседи спрятали электрика к себе домой, но это не успокоило екатеринбургского Раскольникова. Он начал долбить ногой в дверь, после чего вытащил топор из своей квартиры и стал им трясти по всему подъезду. Потом спустился на этаж ниже и угрожающе махнул топором в сторону другой соседки из нашего подъезда, рассказывает один из жильцов. Полиция забрала буйного екатеринбуржца, который, как оказалось, был трезв. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ, но мужчину это не успокоило. Некоторое время спустя он стал писать СМС с оскорблениями соседям и продолжил шуметь по ночам. Кто-то ему написал на всю дверь: «Лох, чмо». Из-за этого он стал замазывать дверные замки, забрызгал глазок и разрисовывал двери каким-то лаком. Запах был неимоверный на весь подъезд,делится один из жильцов. Жильцы просят правоохранительные органы вмешаться в происходящее и защитить их от угрожающего поведения Михаила, сообщает «КП-Екатеринбург».

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