В Нижнем Тагиле ВАЗ съехал с дороги в кювет в одном из дворов Вагонки (ФОТО)
9 января 2014, 17:10Происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие не совсем серьезное, но крайне неприятное. В одном из дворов Дзержинского района ВАЗ-2113 съехал в кювет.
Случилось это на улице Окунева, у художественной школы, рядом с кортом, на котором как раз играли ребята. Но, к несчастью, «молодых» сил не хватило для того, чтобы вытащить автомобиль, рассказывают очевидцы. Пользователи группы «Типичный тагильчанин» шутят, что весной водитель сам выедет.
На фотографии с места происшествия видно, что дорога в том месте не расчищена, снег рыхлый. А это значит, что высока вероятность заносов даже при обычном повороте. Кроме того, зная хобби тагильских водителей «дрифтовать», особенно в поворотах, такой исход событий был предсказуем.
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Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»
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