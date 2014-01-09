В Нижнем Тагиле ВАЗ съехал с дороги в кювет в одном из дворов Вагонки (ФОТО)

Случилось это на улице Окунева, у художественной школы, рядом с кортом, на котором как раз играли ребята. Но, к несчастью, «молодых» сил не хватило для того, чтобы вытащить автомобиль, рассказывают очевидцы. Пользователи группы «Типичный тагильчанин» шутят, что весной водитель сам выедет.

На фотографии с места происшествия видно, что дорога в том месте не расчищена, снег рыхлый. А это значит, что высока вероятность заносов даже при обычном повороте. Кроме того, зная хобби тагильских водителей «дрифтовать», особенно в поворотах, такой исход событий был предсказуем.