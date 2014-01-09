Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке сбили пешехода (ФОТО)
9 января 2014, 17:45Происшествия
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Вчерашний вечер для одного тагильчанина оказался роковым – с серьезной травмой он попал в больницу. В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, почему так произошло.
Дело в том, что в 19:40 часов мужчина за рулем Nissan-Wingroad ехал со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Зари по проспекту Вагоностроителей на регулируемом перекрестке с улицей Тимирязева проезжал в прямом направлении на зеленый сигнал светофора.
В это время дорогу на «красный свет» перебегал пешеход, мужчина 1983 года рождения. В результате ДТП мужчина получил перелом средней трети левого бедра. С травмой госпитализирован в Центральную городскую больницу №1.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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