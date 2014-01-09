Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке сбили пешехода (ФОТО)

Дело в том, что в 19:40 часов мужчина за рулем Nissan-Wingroad ехал со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Зари по проспекту Вагоностроителей на регулируемом перекрестке с улицей Тимирязева проезжал в прямом направлении на зеленый сигнал светофора.