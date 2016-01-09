Семиклассник насмерть разбился на горке в Нижнем Новгороде

Ученик 7 класса катался один со склона горки на воздушной подушке. По словам очевидцев, не рассчитав скорость, мальчик разогнался и влетел в дерево, которое находилось внизу. В результате он трагически погиб.

Парень катался на противоположном склоне. Ему на вид было 13-14 лет. Катался он на «ватрушке», они запрещены у нас, у него была своя. Самого столкновения с деревом я не видел. Все узнал, когда вызвали полицию и скорую помощь. Сказали, что парень скончался на месте. Скорее всего, у него перелом шеи рассказывает сотрудник лыжной базы Артем Новиков.