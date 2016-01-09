В Нижнем Тагиле на Вагонке грабитель избил продавца и забрал деньги из кассы
Вчера вечером, около 18:30, в один из магазинов на улице Окунева зашёл мужчина. Он не стал осматриваться, выбирать товар или что-то покупать. Вместо этого он целенаправленно прошел к кассе и ударил продавца, после чего достал из кассы все деньги, около 7 тысяч рублей, и скрылся. Продавец сообщила о случившемся руководству и вызвала охрану, которая вызвала полицию.
Прибывшая следственно-оперативная группа опросила продавца, женщину 56 лет. После этого был проведён комплекс мероприятий по поиску очевидцев происшествия. Очевидца удалось найти. Он сообщил о том, что из магазина выбежал мужчина и сел в серый автомобиль «ВАЗ-2109». Свидетель сообщил и номер этой машины. Эти данные были незамедлительно переданы всем сотрудникам полиции.
Вскоре искомая машина была обнаружена пешим постом №3 на улице Юности. Она остановилась недалеко от торгово-развлекательного комплекса. Из автомобиля вышел мужчина и зашел в комплекс, а сама машина уехала. Сотрудники полиции задержали этого мужчину, а также сообщили по рации о направлении, в котором уехал ВАЗ.
Задержанный мужчина был опознан как человек, осуществивший дерзкий грабёж. Он очень хорошо знаком следственным органам, так как уже 7 раз был судим за имущественные преступления.
Через некоторое время был найден уехавший автомобиль. В нём оказалось двое мужчин. Один из них уже был ранее судим.
Полиция задержала всех троих и выясняет их роль в совершенном преступлении. Главному фигуранту этого дела за грабёж грозит до 7 лет тюрьмы.
Это уже второе ограбления магазина на Вагонке за неполный месяц. Напомним, ранее во время ограбления магазина была убита продавец.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru