В Нижнем Тагиле попадаются конфеты с начинкой из металла (ФОТО)

Перед Новым годом тагильчанин Андрей купил упаковку конфет в одной из торговых сетей города. Спустя несколько дней он выяснил, что как минимум одна из них была сделана далеко не по ГОСТу. Он распивал чай со своей подругой, как вдруг она почувствовала острую начинку в одной из конфет. Там оказался кусочек металла.

Сегодня в одной из них попался кусочек металла. Подруга им чуть язык не проткнула. Железка твёрдая и острая. Типа орешки от производителя. Лучше бы серёжку золотую туда засунули шутит Андрей.

Подобный «довесок» мог легко привести к визиту к стоматологу, услуги которого очень недешёвы.

С подобными находками следует обращаться в Роспотребнадзор. Вполне очевидно, что в данном случае торговая сеть не виновата, так как она не может проверить начинку всех конфет. Зато с производителем у Роспотребнадзора состоялась бы очень интересная беседа.

Тем не менее, лучшим надзорным органом остаются сами жители Нижнего Тагила. Если проверки случаются время от времени, то тагильчане ежедневно и ежечасно дают оценку приобретаемым продуктам. И результаты оценки качества продуктов можно отправить как в Роспотребнадзор, так и на сайт администрации города.