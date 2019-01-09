13 коммунальных аварий произошли в Свердловской области в новогодние праздники
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Свердловской области зафиксировано 13 коммунальных аварий, произошедших в новогодние праздники. Крупные технологические нарушения не выявлены.
Без холодной воды в новогодние праздники остались жители Сухого Лога, Ачитского района, уральской столицы, Нижнесергинского района и Красноуфимска.
Три аварии были устранены в Невьянском, Первоуральском и Ивдельском районах на сетях электроснабжения. В уральской столице удалось устранить два нарушения в работе теплоснабжения. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.
Аварии были устранены в кратчайшие сроки, информирует «Областная газета».
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