144 птицы задержаны при ввозе из Казахстана в Екатеринбург
Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области
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Транспортное средство, в котором находились 140 канареек и четыре дрозда черного окраса, было задержано по дороге в Екатеринбург. Птиц пытались транспортировать из Казахстана.
Сюжеты: Екатеринбург
5 января на 464 километре трассы «Иртыш» сотрудники правоохранительных органов задержали транспортное средство, в котором находились 144 певчие птицы из Астаны.
Перевозка пернатых производилась без сопроводительных документов и ветеринарных свидетельств. Россельхознадзор изъял товар и отправил обратно в Казахстан. С нарушителем, перевозившего животных, состоялся разговор о правилах перевозки животных, информирует «Областная газета».
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