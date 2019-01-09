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144 птицы задержаны при ввозе из Казахстана в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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144 птицы задержаны при ввозе из Казахстана в Екатеринбург

Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области
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