Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин оправдан по административному делу
Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин был оправдан по решению Кировского суда Екатеринбурга. Мужчина обвинялся в нарушении срока оплаты закупок.
Судья Кристина Упорова вынесла оправдательное решение в отношении Полянина. Суд постановил, что состава правонарушения в разбирательстве не было, информирует URA.ru.
В Кировский суд уральской столицы главред газеты Свердловской области не явился. Его сторону представляли юрист и главный бухгалтер.
Напомним, что Дмитрий Полянин являлся ответчиком в суде из-за обвинения в нарушении срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок. Свердловское УФАС запротоколировало невыплату денежных средств по контракту «Почты России». Главреду могло грозить взыскание на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
11 января Полянина ждет еще одно судебное разбирательство, он обвиняется в невыплате заработной платы.
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