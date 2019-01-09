Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин оправдан по административному делу

Судья Кристина Упорова вынесла оправдательное решение в отношении Полянина. Суд постановил, что состава правонарушения в разбирательстве не было, информирует URA.ru.

В Кировский суд уральской столицы главред газеты Свердловской области не явился. Его сторону представляли юрист и главный бухгалтер.

Напомним, что Дмитрий Полянин являлся ответчиком в суде из-за обвинения в нарушении срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок. Свердловское УФАС запротоколировало невыплату денежных средств по контракту «Почты России». Главреду могло грозить взыскание на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.