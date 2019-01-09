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Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин оправдан по административному делу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин оправдан по административному делу

Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: URA.RU
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