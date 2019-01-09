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Мама погибших в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом младенцев пришла в сознание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мама погибших в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом младенцев пришла в сознание

Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: ГИБДД
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