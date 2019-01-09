Мама погибших в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом младенцев пришла в сознание
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавшая в ДТП под Нижним Тагилом жительница Алапаевска вышла из комы. В сознании женщины запечатлелись события жуткой аварии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пострадавшая находится в больнице, об этом журналистам сообщили родные женщины. Они также сказали, что мама погибших младенцев помнит, как произошла авария с лесовозом. Скоро женщину должны переместить в общую палату.
Жительница Алапаевска является единственной уцелевшей в автомобильной трагедии под Нижним Тагилом. Она получила перелом таза и руки, информирует E1.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей