Наркотики под видом камней: трое екатеринбуржцев предстанут перед судом

Правоохранительные органы задержали троих жителей уральской столицы. По версии следствия, екатеринбурженка и двое ее сообщников прятали запрещенные вещества в пластиковые свертки, похожие на камни.

Женщина доставляла наркотические вещества своим сообщникам, а они фасовали товар и разбрасывали его под видом камней у гаражей, магазинов и во дворах. Проводила преступные действия группа наркосбытчиков через интернет-магазин. Об этом проинформировала журналистов пресс-служба уральского МВД на транспорте.