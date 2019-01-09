Наркотики под видом камней: трое екатеринбуржцев предстанут перед судом
Трое жителей Екатеринбурга подозреваются в распространении запрещенных веществ под видом камней.
Правоохранительные органы задержали троих жителей уральской столицы. По версии следствия, екатеринбурженка и двое ее сообщников прятали запрещенные вещества в пластиковые свертки, похожие на камни.
Женщина доставляла наркотические вещества своим сообщникам, а они фасовали товар и разбрасывали его под видом камней у гаражей, магазинов и во дворах. Проводила преступные действия группа наркосбытчиков через интернет-магазин. Об этом проинформировала журналистов пресс-служба уральского МВД на транспорте.
У екатеринбурженки был изъят контейнер с наркотическим веществом. У ее сообщника правоохранители нашли 15 «камней». Наркотики хранились и у второго подельника жительницы уральской столицы, информирует ЕТВ.
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