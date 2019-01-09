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Наркотики под видом камней: трое екатеринбуржцев предстанут перед судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркотики под видом камней: трое екатеринбуржцев предстанут перед судом

Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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