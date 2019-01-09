Сбил женщину под Верхней Пышмой: водитель Chevrolet Lacetti объявлен в розыск
9 января около 8:40 под Верхней Пышмой водитель автомобиля марки Chevrolet Lacetti допустил наезд на 48-летнюю женщину-велосипедиста. Мужчина оставил машину и скрылся с места происшествия.
9 января около 8:40 на 3 км трассы Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть произошло ДТП. Водитель автомобиля марки Chevrolet Lacetti, направляясь в сторону Верхней Пышмы, допустил наезд на женщину-велосипедиста. Пострадавшая ехала по правому краю проезжей части в попутном направлении. После столкновения автомобиль съехал в кювет. Водитель скрылся с места происшествия.
48-летняя велосипедистка доставлена в ГБУЗ СО Верхнепышминская ЦГБ, где ей диагностирован перелом L1 компрессионного позвонка. Однако пострадавшая отказалась от госпитализации.
Сотрудники ГИБДД просят всех, кто стал очевидцем данного ДТП или владеет информацией о хозяине автомобиля, обратиться по телефонам 8 (34368) 5-29-79, 5-47-03 . Конфиденциальность свидетелям аварии гарантируется, сообщает «Екатеринбург-Серов онлайн».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости