Сбил женщину под Верхней Пышмой: водитель Chevrolet Lacetti объявлен в розыск

9 января около 8:40 на 3 км трассы Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть произошло ДТП. Водитель автомобиля марки Chevrolet Lacetti, направляясь в сторону Верхней Пышмы, допустил наезд на женщину-велосипедиста. Пострадавшая ехала по правому краю проезжей части в попутном направлении. После столкновения автомобиль съехал в кювет. Водитель скрылся с места происшествия.

48-летняя велосипедистка доставлена в ГБУЗ СО Верхнепышминская ЦГБ, где ей диагностирован перелом L1 компрессионного позвонка. Однако пострадавшая отказалась от госпитализации.