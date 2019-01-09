Ворота упали на ребенка: уголовное дело заведено на директора ФОКа Качканара

В поселке Валериановск Качканарского ГО 18 февраля 2018 года на спорстадионе, который расположен на улице Кирова, на первоклассницу упали хоккейные ворота. Девочка была госпитализирована в местную больницу с диагнозом «Открытая черепно-мозговая травма». Данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

По версии СКР, ворота были установлены для проведения спортмероприятия, после чего их несколько раз эксплуатировали посторонние люди. Таким образом, конструкция не обладала достаточной устойчивостью.