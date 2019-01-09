Ворота упали на ребенка: уголовное дело заведено на директора ФОКа Качканара
На главу «Физкультурно-оздоровительного комплекса» Качканара заведено уголовное дело из-за падения ворот для хоккея на 7-летнюю девочку. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.
В поселке Валериановск Качканарского ГО 18 февраля 2018 года на спорстадионе, который расположен на улице Кирова, на первоклассницу упали хоккейные ворота. Девочка была госпитализирована в местную больницу с диагнозом «Открытая черепно-мозговая травма». Данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.
По версии СКР, ворота были установлены для проведения спортмероприятия, после чего их несколько раз эксплуатировали посторонние люди. Таким образом, конструкция не обладала достаточной устойчивостью.
Правоохранительными органами было установлено, что инцидент произошел на территории спортплощадки ФОКа Качканарского ГО. Вследствие чего на директора комплекса было заведено дело по статье УК РФ. Начальник предстанет перед судом за халатность, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, информирует пресс-служба СКР России по региону.
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