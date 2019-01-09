Животные были истощены: житель Ревды держал коз в гараже

Из одного из гаражей города были выпущены пять коз, одна коза, не дождавшись спасения, умерла.

По словам зоозащитников, хозяин гаража держал там животных намеренно. Кроме того, он держит в квартире кошек и собак, которых покупает на «Авито». Также, по их словам, все животные истощены, однако мужчина не желает их отдавать.