Животные были истощены: житель Ревды держал коз в гараже
Сегодня, 20:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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Спецоперация, которую организовали зоозащитники и сотрудники МЧС, по спасению коз из гаража прошла в Ревде.
Из одного из гаражей города были выпущены пять коз, одна коза, не дождавшись спасения, умерла.
По словам зоозащитников, хозяин гаража держал там животных намеренно. Кроме того, он держит в квартире кошек и собак, которых покупает на «Авито». Также, по их словам, все животные истощены, однако мужчина не желает их отдавать.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина не смог открыть гараж, поскольку был пьян, сообщает Е1.RU.
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