Президент Абхазии заявил о введении усиленного режима работы силовых структур

Он призвал граждан не поддаваться на провокации оппозиции в Сухуме.

Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил он.

По его словам, все необходимые поручения по поводу сохранения безопасности он дал. Кроме того, он сказал, что все государственные органы продолжают работу в штатном режиме.