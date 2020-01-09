Президент Абхазии заявил о введении усиленного режима работы силовых структур
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о переводе силовых структур на усиленный режим работы в связи с протестами, сообщает РБК.
Он призвал граждан не поддаваться на провокации оппозиции в Сухуме.
Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил он.
По его словам, все необходимые поручения по поводу сохранения безопасности он дал. Кроме того, он сказал, что все государственные органы продолжают работу в штатном режиме.
Сегодня в Абхазии сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии выломали дверь в администрацию президента. Возле здания собралось несколько сотен человек, но охрана не пропустила их внутрь. Причиной протестов является то, что действующий президент Абхазии не набрал большинство голосов на выборах и граждане требуют провести их. В администрации протесты считают попыткой переворота.