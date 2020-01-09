Прокуратура не согласилась с приговором жительнице Белоярского, сбившей двух девушек

Решение Белоярского районного суда было объявлено 30 декабря 2019 года. Подсудимая признана виновной по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения». Ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

Однако прокуратура считает такой приговор слишком мягким, так как изначально статья обвинения была «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». После изучения приговора в ведомстве приняли решение обжаловать его в апелляционном порядке в Свердловском областном суде.