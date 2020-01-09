Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Сегодня, 9 января, у здания администрации президента в Сухуме собрались протестующие. Активисты пытались пройти внутрь, они выломали дверь, но на их пути встала охрана. СМИ сообщают о нескольких сотнях человек, собравшихся у здания.

Оппозиционеры заявляют, что на выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинство голосов, они требуют провести новые выборы президента.

Сам президент заявил, что не намерен прятаться от митингующих и уходить в отставку.

В администрации заявили, что считают митинг попыткой переворота. Военные не вмешиваются в происходящее.