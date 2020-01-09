Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
В Абхазии сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии выломали двери в администрации президента, пишет «Интерфакс».
Сегодня, 9 января, у здания администрации президента в Сухуме собрались протестующие. Активисты пытались пройти внутрь, они выломали дверь, но на их пути встала охрана. СМИ сообщают о нескольких сотнях человек, собравшихся у здания.
Оппозиционеры заявляют, что на выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинство голосов, они требуют провести новые выборы президента.
Сам президент заявил, что не намерен прятаться от митингующих и уходить в отставку.
В администрации заявили, что считают митинг попыткой переворота. Военные не вмешиваются в происходящее.
На выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, а Алхас Квициния – 46,17%, последний попытался обжаловать итоги выборов, но ему не удалось выиграть суд. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы недействительными, ссылаясь на то, что выигравший кандидат должен был набрать абсолютное число голосов.