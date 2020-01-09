Суд вынес приговор бывшему сотруднику телефонной компании за слив детализации звонков

Как пояснили в ведомстве, обвиняемый, пользуясь служебным положением, за деньги подделал заявление от имени абонента-женщины, которая якобы попросила полную информацию о разговорах и сопутствующую информацию и переслал её на сторонний электронный, чем нарушил конституционное право потерпевшей на тайну телефонных разговоров.