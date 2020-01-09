Суд вынес приговор бывшему сотруднику телефонной компании за слив детализации звонков
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: pixabay.com
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным бывшего сотрудника телефонной компании за разглашение личной информации клиентов и тайны телефонных переговоров, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснили в ведомстве, обвиняемый, пользуясь служебным положением, за деньги подделал заявление от имени абонента-женщины, которая якобы попросила полную информацию о разговорах и сопутствующую информацию и переслал её на сторонний электронный, чем нарушил конституционное право потерпевшей на тайну телефонных разговоров.
Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1,3 года. Из компании мужчина был уволен.
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