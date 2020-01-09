В Нижнем Тагиле двое мужчин избили семью возле парка «Народный»
Поздним вечером 8 января в Нижнем Тагиле возле парка «Народный» двое злоумышленников попытались ограбить 44-летнего мужчину, его жену и сына, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
По словам потерпевших, они вышли из дому, чтобы проверить после новогодних праздников свой гараж. На улице к ним подошли двое неизвестных и, угрожая физической расправой, потребовали отдать деньги и ценные вещи. Получив отказ, они несколько раз ударили главу семейства, его жену и 19-летнего сына, после чего скрылись с места происшествия.
В момент, когда потерпевшая описывала полицейским приметы нападавших, она заметила, что они прошли мимо и сообщила патрульным. Злоумышленники попытались скрыться в девятиэтажном доме на улице Аганичева. Полицейские приняли решение произвести поквартирный обход, в этот момент подозреваемые вышли из квартиры, так как за ними приехало такси.
Задержанными оказались 21-летний житель Челябинской области и уроженец одной из ближайших республик. В момент задержания они были в сильном алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.