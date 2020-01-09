В Нижнем Тагиле двое мужчин избили семью возле парка «Народный»

По словам потерпевших, они вышли из дому, чтобы проверить после новогодних праздников свой гараж. На улице к ним подошли двое неизвестных и, угрожая физической расправой, потребовали отдать деньги и ценные вещи. Получив отказ, они несколько раз ударили главу семейства, его жену и 19-летнего сына, после чего скрылись с места происшествия.

В момент, когда потерпевшая описывала полицейским приметы нападавших, она заметила, что они прошли мимо и сообщила патрульным. Злоумышленники попытались скрыться в девятиэтажном доме на улице Аганичева. Полицейские приняли решение произвести поквартирный обход, в этот момент подозреваемые вышли из квартиры, так как за ними приехало такси.