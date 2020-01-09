В Нижнем Тагиле найден водитель, сбивший 7-летнюю девочку
9 января, 16:17ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила установили личность водителя, который 7 января сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Им оказался местный житель 1970 года рождения, стаж вождения которого составляет 23 года. Он был за рулем автомобиля Mazda. Кроме того, выяснялось, что тагильчанин привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
9 января мировым судом Ленинского района мужчина приговорен к семи суткам административного ареста.
Напомним, инцидент произошел утром 7 января. Водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на перекресте улицы Оплетина и Липового тракта 7-летнюю девочку, переходившую дорогу вместе с мамой. В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и госпитализирован в детскую городскую больницу.
В Нижнем Тагиле сбили ребёнка на пешеходном переходе
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