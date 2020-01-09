В Нижнем Тагиле найден водитель, сбивший 7-летнюю девочку

Им оказался местный житель 1970 года рождения, стаж вождения которого составляет 23 года. Он был за рулем автомобиля Mazda. Кроме того, выяснялось, что тагильчанин привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.