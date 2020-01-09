В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели сбил мужчину на пешеходном переходе
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В 8 часов утра 9 января на улице Тагильской в Нижнем Тагиле произошло ДТП, результате которого пострадал пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что водитель 1950 года рождения двигался со стороны улицы Кирова в сторону Финансового переулка, на нерегулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на мужчину 1987 года рождения.
Пешеход получил ушибленные раны верхних и нижних конечностей, на месте он осмотрен медиками скорой помощи. От госпитализации пострадавший отказался.
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Водитель ГАЗели на момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж 36 лет, в течение года четырежды привлекался за нарушение ПДД. Автомобилист пояснил, что пешеход резко появился на дороге, он затормозил, но не смог избежать наезда. Пешеход рассказал, что при переходе дороги рассчитывал, что водитель ГАЗели его пропустит.
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