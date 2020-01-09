В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели сбил мужчину на пешеходном переходе

Установлено, что водитель 1950 года рождения двигался со стороны улицы Кирова в сторону Финансового переулка, на нерегулируемом пешеходном переходе он допустил наезд на мужчину 1987 года рождения.

Водитель ГАЗели на момент ДТП был трезв, имеет водительский стаж 36 лет, в течение года четырежды привлекался за нарушение ПДД. Автомобилист пояснил, что пешеход резко появился на дороге, он затормозил, но не смог избежать наезда. Пешеход рассказал, что при переходе дороги рассчитывал, что водитель ГАЗели его пропустит.