8 января поздно вечером в Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна и разбился насмерть.

С следственном комитете Свердловской области пояснили, что в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила провели проверку. Она не показала следов криминала, сообщили Ура.ру в ведомстве. Сейчас сотрудники проводят дополнительную проверку. Напомним, мужчина выпал из окна дома на Уральском проспекте,78 между 11 и 12 ночи. По словам очевидцев, он был весь в татуировках. В Нижнем Тагиле мужчина с татуировками выпал из окна и разбился насмерть

