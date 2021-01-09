Стали известны подробности гибели уральской туристки в горах Красноярска

Стали известны подробности гибели уральской туристки в горах Красноярска

Сегодня, 11:24ПроисшествияPhoto: пресс-служба МЧС республики Хакасии
Стали известны подробности гибели туристки из Екатеринбурга, которая совершала лыжный поход в природный парк «Ергаки» в Красноярском крае.

По словам руководителя туристической группы Константина Серафимовича, женщину звали Вера и она не один раз ходила с группой в зимние походы. Летом 51-летняя женщина брала с собой в поход сына.

Руководитель рассказал, что Вера была финансистом, она имела хорошую физическую подготовку.

В этот раз не была в отстающих, шла далеко не последней. Она хорошо знала условия зимнего похода. Так, например, в прошлом году наш путь пролегал по территории Хакасии, было холодно, до -35,пояснил Серафимович Е1.

Поход начался 29 декабря при температуре -27 градусов. Вера почувствовала себя плохо в середине пути во время тяжелого перевала. Начался ураган и женщина начала отставать, но возможности остановиться не было.

Я решил ее сопровождать. Тогда же понял, что у нее заплетается язык. Сознание уже было спутанным,рассказал руководитель.

По его словам, затем Вера начала падать, тогда члены группы сделали волокуши из лыж и потащили ее к границе с лесом, при этом женщина была не в себе. Там она скончалась в шатре через полтора часа.

Серафимович добавил, что вызывать спасателей во время подъема не стали, потому что в непогоду вертолет бы не полетел. Спасатели МЧС прибыли на следующий день.

Из-за происшествия туристы решили не продолжать маршрут и улетели с сотрудниками МЧС всей группой. Клуб организовал транспортировку тела погибшей женщины до ее родного города Нижневартовска.

Напомним, в походе принимала участие группа уральских туристов, он должен был продлиться до 8 января.

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