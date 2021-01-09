В Екатеринбурге грабитель отрезал жертве два пальца при попытке похищения сумки

В Екатеринбурге грабитель отрезал жертве два пальца при попытке похищения сумки

Сегодня, 15:08ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге грабитель, который пытался отобрать у женщины сумку, отрезал ей два пальца.

Нападение произошло 8 января около 22.00 рядом с домом на улице Краснофлотцев, 2, рассказал Е1 источник в правоохранительных органах.

По его словам, между нападавшим и женщиной завязалась борьба, так как она крепко держала сумку. Затем грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого он бросил на месте преступления черный нож кукри и убежал по проспекту Космонавтов.

Сотрудники полиции разыскивают нападавшего, он был одет в черные штаны, серую куртку и черную маску. Также устанавливаются обстоятельства и участники происшествия.

Напомним, в Нижнем Тагиле в начале декабря 2020 года был задержан грабитель-рецидивист с ножом в состоянии алкогольного опьянения.

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