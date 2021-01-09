В Екатеринбурге грабитель отрезал жертве два пальца при попытке похищения сумки

По его словам, между нападавшим и женщиной завязалась борьба, так как она крепко держала сумку. Затем грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого он бросил на месте преступления черный нож кукри и убежал по проспекту Космонавтов.