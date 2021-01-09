В Москве екатеринбуржцы более 10 часов ждут самолет на Занзибар

По словам одной из женщин, почти всё время ожидания им пришлось провести в аэропорту Шереметьево, затем пассажирам предоставили отель. Предварительно, причиной задержки стала неисправность самолета.
Сонные, замерзшие, голодные простояли в очередях. Сначала вернулись обратно в зону вылета, затем часовая очередь на получение какой-то печати и еще дикая очередь на заселение,рассказала женщина Е1.
Также она отметила, что этот же самолет ждут пассажиры, которые собирались вылетать в обратном направлении.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета. В ведомстве проконтролируют обеспечение пассажиров горячим питанием и гостиницей.
Также будут установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса,пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 26 декабря утром в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом Тюмень-Воронеж.