В Москве екатеринбуржцы более 10 часов ждут самолет на Занзибар

В Москве екатеринбуржцы более 10 часов ждут самолет на Занзибар

Сегодня, 10:51ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
8 января в Москве пассажиры из Екатеринбурга не могли дождаться самолета на Занзибар авиакомпании Royal Flight более 10 часов.

По словам одной из женщин, почти всё время ожидания им пришлось провести в аэропорту Шереметьево, затем пассажирам предоставили отель. Предварительно, причиной задержки стала неисправность самолета.

Сонные, замерзшие, голодные простояли в очередях. Сначала вернулись обратно в зону вылета, затем часовая очередь на получение какой-то печати и еще дикая очередь на заселение,рассказала женщина Е1.

Также она отметила, что этот же самолет ждут пассажиры, которые собирались вылетать в обратном направлении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета. В ведомстве проконтролируют обеспечение пассажиров горячим питанием и гостиницей.

Также будут установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса,пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 26 декабря утром в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом Тюмень-Воронеж.

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