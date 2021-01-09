В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги из-за взрыва в гаражном боксе

В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги из-за взрыва в гаражном боксе

Сегодня, 16:41ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле мужчина попал в больницу из-за взрыва газа в гараже, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора 8 января в 12.42 на улице Индустриальная, 58а. На площади 50 квадратных метров обрушилась крыша бокса, сгорело имущество. Кроме того, повреждения получил автомобиль «ГАЗ-3110».

Предварительно установлено, что сотрудник соседнего гаража учуял запах газа. Он закрутил поплотнее вентиль газового баллона и отнес его к стене соседнего бокса, где в последствии и произошел взрыв. Предполагается, что газ просочился через щели в стене.

В результате происшествия мужчина получил ожоги 10% тела второй степени. Его госпитализировали с повреждением рук и лица в состоянии средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка дознавателями.

Напомним, 7 января в Нижнем Тагиле сгорели «ПАЗ» и «ГАЗель» на улице Трикотажников. Автобус сгорел полностью, а «ГАЗ» получил термические повреждения. В тушении принимали участие семь сотрудников МЧС.

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