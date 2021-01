В Нижнем Тагиле 8 января поздно вечером на Гальянке насмерть разбился выпавший из окна мужчина.

По словам очевидцев, погибший был весь в татуировках. Они пояснили, что происшествие случилось между 11 и 12 ночи. Из окна верхнего этажа на улице Уральский проспект, 78 выпал мужчина. Предположительно, он отмечал Новый год,рассказали очевидцы «Уральскому меридиану». Также они отметили, что на месте работали следователи и, скорее всего, будут проверять смерть на криминал. Напомним, 28 декабря в Нижнем Тагиле из окна выпала пятилетняя девочка, ее мать оказалась пьяна. Мать была пьяная: в Нижнем Тагиле пятилетняя девочка выпала из окна

