В Тюменской области семь человек погибли при пожаре частного дома

В поселке Боровский Тюменской области при пожаре частного жилого дома погибли семь человек.

9 января произошла трагедия — семь человек погибли при пожаре. Расследование происшествия находится на моем личном контроле, передает ИА «Наш город» слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Video: Группа «Наш Город | Новости Тюмени» во «Вконтакте» На видео не видно открытого горения. Как предположил на месте событий сотрудник редакции, возгорание произошло в районе дворовых построек — бани и беседки. Во время съемки оттуда всё еще шел дым. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев от пресс-служб ведомств изданию получить не удалось. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за взрыва в гаражном боксе обрушилась крыша и произошел пожар. В результате мужчина получил ожоги 10% тела и был госпитализирован. Кроме того, получил повреждения автомобиль «ГАЗ-3110». В Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги из-за взрыва в гаражном боксе

Related news: В поселке под Нижним Тагилом произошел крупный пожар в нежилом доме

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter