В Тюменской области семь человек погибли при пожаре частного дома

9 января произошла трагедия — семь человек погибли при пожаре. Расследование происшествия находится на моем личном контроле, передает ИА «Наш город» слова губернатора Тюменской области Александра Моора.
На видео не видно открытого горения. Как предположил на месте событий сотрудник редакции, возгорание произошло в районе дворовых построек — бани и беседки. Во время съемки оттуда всё еще шел дым.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев от пресс-служб ведомств изданию получить не удалось.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за взрыва в гаражном боксе обрушилась крыша и произошел пожар. В результате мужчина получил ожоги 10% тела и был госпитализирован. Кроме того, получил повреждения автомобиль «ГАЗ-3110».