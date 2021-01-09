В Тюменской области семь человек погибли при пожаре частного дома

В Тюменской области семь человек погибли при пожаре частного дома

Сегодня, 21:27ПроисшествияPhoto: ИА «Наш город»
В поселке Боровский Тюменской области при пожаре частного жилого дома погибли семь человек.

9 января произошла трагедия — семь человек погибли при пожаре. Расследование происшествия находится на моем личном контроле, передает ИА «Наш город» слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

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На видео не видно открытого горения. Как предположил на месте событий сотрудник редакции, возгорание произошло в районе дворовых построек — бани и беседки. Во время съемки оттуда всё еще шел дым.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев от пресс-служб ведомств изданию получить не удалось.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за взрыва в гаражном боксе обрушилась крыша и произошел пожар. В результате мужчина получил ожоги 10% тела и был госпитализирован. Кроме того, получил повреждения автомобиль «ГАЗ-3110».

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