Автобус с 25 юными свердловскими спортсменами попал в ДТП на Пермском тракте

Авария произошла на Пермском тракте в Ачитском районе около 22 часов 8 января. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, водитель отечественной Granta не справился из-за снегопада и плохой видимости с управлением автомобиля и вылетел в лобовую на автобус Yutong на полосе встречного движения.
Ехавший за отечественной легковушкой водитель Mercedes попытался избежать аварии, однако не смог удержать иномарку и вслед за Lada Granta влетел в автобус.
В отечественном автомобиле пострадали два человека, в иномарке — один пассажир. Всех пострадавших госпитализировали в Красноуфимскую горбольницу.
В результате аварии никто из 25 юных спортсменов из Красноуфимска не пострадал — дети ехали с соревнований по вольной борьбе из Арамиля. Родители забрали с места ДТП 8 школьников, остальные были отправлены домой попутными автобусами.
На месте работали спасатели и медики областной Медицины катастроф.
Прокуратура Свердловской области организовала контроль за доследственной проверкой по факту аварии.