Под Екатеринбургом на ходу загорелся груженый лесовоз

Под Екатеринбургом на ходу загорелся груженый лесовоз
Под Екатеринбургом на ходу загорелся груженый лесовоз
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: МЧС
8 января на дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом произошел пожар: огонь охватил автомобиль, груженый древесиной.

Очевидцами пожара на подъезде к Екатеринбургу стали многочисленные автомобилисты. По сообщениям, размещенными ими в социальных сетях, на дороге горел лесовоз с бревнами. Водитель успел выйти из кабины прежде чем ее охватил огонь.

На месте происшествия работали оперативные службы. На помощь мужчине пришли сотрудники дорожно-патрульной службы и регионального управления МЧС. Полицейские отогрели дальнобойщика в служебном автомобиле, а огнеборцы затушили тягач водой. Перевозимые бревна остались неповрежденными.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
Материалы по теме:
пожарлесвырубка лесатягачперевозкапожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы