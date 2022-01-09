Под Екатеринбургом на ходу загорелся груженый лесовоз

Очевидцами пожара на подъезде к Екатеринбургу стали многочисленные автомобилисты. По сообщениям, размещенными ими в социальных сетях, на дороге горел лесовоз с бревнами. Водитель успел выйти из кабины прежде чем ее охватил огонь.